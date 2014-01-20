В столичном выставочном зале пройдет "Блошиная сходка"

В субботу, 8 февраля, в выставочном зале "Пересветов переулок" откроются европейские блошиные рынки. Все желающие могут присылать свои заявки на участие на почту.

Фото: facebook.com/BloshinayaShodka

На "Блошиной сходке" можно будет найти: антикварную парфюмерию, винтажную бижутерию, коллекционные советские игрушки, старинные "Валентинки", керосиновые лампы, дамские сумочки, старинные часы, антикварную посуду и многое другое.

Начало – в 12.00.