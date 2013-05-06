В анимационной школе расскажут о технологиях производства мультфильмов

25 мая состоится ежегодное мероприятие факультета "Анимация" – aniMAYtion day. В течение дня в школе Moscow Film School пройдут выступления сценаристов, режиссеров, продюсеров и анимационных студий.

Создатели мультфильмов "Снежная королева" и "Ку! Кин-дза-дза" расскажут о технологиях производства и продюсировании анимации. А авторы проектов "Павлик любознательный" и "Лукас и друзья" расскажут об оптимизации анимационного производства и способах монетизации проектов.

Также на мероприятии пройдет питчинг и покажут первые пилотные серии пяти новых проектов. Участие в мероприятии бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться.

Питчинг - презентация кинопроекта для нахождения инвесторов, готовых вложить средства в проект.



Начало мероприятия – в 12:00.