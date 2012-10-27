Более двухсот нетрезвых водителей задержаны на дорогах Москвы

Более двухсот нетрезвых водителей за два дня были задержаны на дорогах Москвы.

"С 26 по 27 октября в Москве было проведено мероприятие "Нетрезвый водитель", за время которого были задержаны 204 водителя в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ГИБДД города.

Там добавили, что 101 человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что автоматически означает признание вины.

Подобные рейды столичные автоинспекторы стали проводить на регулярной основе после резонансного ДТП на Минской улице на западе Москвы. 22 сентября пьяный водитель на огромной скорости выехал с проезжей части на автобусную остановку, где десять человек ожидали транспорта. Семь человек погибли на месте, еще трое получили тяжелые травмы.

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