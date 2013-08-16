Две женщины погибли в Подмосковье, следователи выясняют причины смерти

В Ногинском районе Москвы обнаружены тела двух женщин, следствие устанавливает причины их гибели.

Трупы были обнаружены примерно в 21:00 четверга около гаражей вблизи поселка Елизаветино под Электросталью. Установлено, что одной из погибших было 37 лет, другой – 39.

В ходе осмотра места происшествия эксперты не обнаружили ничего, что бы указывало на насильственный характер смерти. Для выяснения причин гибели назначено несколько судебно-медицинских экспертиз, сообщает пресс-служба служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

По некоторым данным, женщины скончались после употребления алкоголя.