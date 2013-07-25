Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля 2013, 20:17

Экономика

Прокуратура направила предупреждения организаторам акции 31 июля

Прокуратура Центрального административного округа направила предостережения организаторам несанкционированной акции на Триумфальной площади.

Предостережения направлены организаторам акции Владимиру Буковскому, Константину Косякину, Эдуарду Лимонову, Лолите Цария.

"31 июля в центральной части столицы запланировано проведение демонстрации и митинга, которые не согласованы с правительством Москвы. Несмотря на это, в Интернете распространяются призывы к участию в несанкционированной акции", – отметили в ведомстве.

Сайты по теме


акции прокуратура Лимонов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика