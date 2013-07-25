25 июля 2013, 20:17Экономика
Прокуратура направила предупреждения организаторам акции 31 июля
Прокуратура Центрального административного округа направила предостережения организаторам несанкционированной акции на Триумфальной площади.
Предостережения направлены организаторам акции Владимиру Буковскому, Константину Косякину, Эдуарду Лимонову, Лолите Цария.
"31 июля в центральной части столицы запланировано проведение демонстрации и митинга, которые не согласованы с правительством Москвы. Несмотря на это, в Интернете распространяются призывы к участию в несанкционированной акции", – отметили в ведомстве.
