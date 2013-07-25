Прокуратура направила предупреждения организаторам акции 31 июля

Прокуратура Центрального административного округа направила предостережения организаторам несанкционированной акции на Триумфальной площади.

Предостережения направлены организаторам акции Владимиру Буковскому, Константину Косякину, Эдуарду Лимонову, Лолите Цария.

"31 июля в центральной части столицы запланировано проведение демонстрации и митинга, которые не согласованы с правительством Москвы. Несмотря на это, в Интернете распространяются призывы к участию в несанкционированной акции", – отметили в ведомстве.