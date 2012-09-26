"Воздушную зону" над Москвой к 2013 году увеличат в 1,5 раза

Пропускная способность московской воздушной зоны с 2013 года должна увеличиться в полтора раза. Об этом в рамках "Правительственного часа" в Госдуме РФ заявил министр транспорта Максим Соколов.

"Минтранс впервые подошел к решению неприкасаемой темы – структуры воздушного пространства московской воздушной зоны. Решается задача ее оптимизации. В следующем году пропускная способность зоны увеличится в 1,5 раза", - цитирует Соколова ИТАР-ТАСС.

По словам главы Минтранса РФ, в 2011 году впервые в отечественной истории был поставлен рекорд по авиаперевозкам – было перевезено 64 миллиона пассажиров.

"Тем самым докризисный уровень 2008 года превышен на четверть, а в текущем году рост составляет к прошлогодним показателям на 15 процентов", - заключил Соколов.

Напомним, только за первый квартал 2012 года количество международных прибытий в московских аэропортах увеличилось на 21 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее о том, что Москва должна стать одним из крупнейших международных авиаузлов заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, в перспективе столица должна принимать до 120 миллионов пассажиров в год.