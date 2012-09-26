"Воздушную зону" над Москвой к 2013 году увеличат в 1,5 раза

26 сентября 2012, 15:15
Пропускная способность московской воздушной зоны с 2013 года должна увеличиться в полтора раза. Об этом в рамках "Правительственного часа" в Госдуме РФ заявил министр транспорта Максим Соколов.
"Минтранс впервые подошел к решению неприкасаемой темы – структуры воздушного пространства московской воздушной зоны. Решается задача ее оптимизации. В следующем году пропускная способность зоны увеличится в 1,5 раза", - цитирует Соколова ИТАР-ТАСС.
По словам главы Минтранса РФ, в 2011 году впервые в отечественной истории был поставлен рекорд по авиаперевозкам – было перевезено 64 миллиона пассажиров.
"Тем самым докризисный уровень 2008 года превышен на четверть, а в текущем году рост составляет к прошлогодним показателям на 15 процентов", - заключил Соколов.
Напомним, только за первый квартал 2012 года количество международных прибытий в московских аэропортах увеличилось на 21 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Ранее о том, что Москва должна стать одним из крупнейших международных авиаузлов заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, в перспективе столица должна принимать до 120 миллионов пассажиров в год.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: