Конкурс при поступлении в МГУ составит 7 человек на место

В этом году конкурс при поступлении в МГУ имени Ломоносова в среднем составит 7 человек на место. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

По его словам, существует разница в баллах между факультетами. Так, например, на факультет глобальных процессов мировой политики, экономического профиля и госуправления конкурс составляет 30 человек на место, а на физический, мехмат или химический - 4,5 - 5 человек на место.

Этим летом МГУ планирует принять 7,5 тысяч абитуриентов, из них чуть более 4 тысяч на бюджетную и около 3 тысяч - на контрактную форму обучения, передает ИТАР-ТАСС.