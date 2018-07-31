В МОЭК опровергли данные о прорыве трубы на северо-западе Москвы

31 июля, 17:56
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
В "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) опровергли информацию о прорыве трубы на северо-западе столицы.
По информации МОЭК, специалисты компании проводили гидравлические испытания в рамках подготовки к отопительному зимнему сезону. В ходе работ они выявили технологическое нарушение на теплосети в районе дома № 5 на улице Маршала Вершинина. "На месте работает бригада МОЭК. Вытекание воды на поверхность прекращено", – пояснили Агентству "Москва" в пресс-службе компании.
Ранее в СМИ появилась информация о прорыве трубы на улице Маршала Вершинина, в результате чего из люка забил 15-метровый фонтан.
В середине июля сообщалось, что более половины столичных теплосетей проверили на готовность к отопительному сезону. Как пояснил главный инженер МОЭК Андрей Зенин, к работе в холода полностью готовы коммуникации, которые обеспечивают теплом и горячей водой 16,5 тысячи зданий, включая 12,5 тысячи жилых домов. Подготовку к отопительному сезону планируют завершить до 31 августа.
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