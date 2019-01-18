Пассажиры пожаловались на нечищеные лестницы у станций МЖД

Пассажиры жалуются на нечищеные лестницы у станций МЖД

Пассажиры жалуются на нечищеные лестницы у станций МЖД. Жители Подмосковья вынуждены добираться до электричек практически на четвереньках, сообщает телеканал Москва 24.

Например, лестница на станции "Заря" Горьковского направления стала для пассажиров полосой препятствий, напоминающей больше снежную горку.

"За всю зиму два раза чистили. Вчера позвонил в РЖД, сказали – вечером свяжутся, все будет почищено. Вот вам результат. Работаю каждый день, утром – вечером езжу, несколько человек с моей работы падали. Это просто издевательство", – сетует житель Москвы.

Люди говорят, что похожая ситуация и на других станциях Горьковского направления МЖД. Сами сотрудники железной дороги заявили, что зимой часто переходят в круглосуточный режим работы. Из-за обильного снегопада последних недель в обычном режиме уборщики не успевают счищать накопившийся снег с лестниц и проходов.

"Мы приносим свои извинения. Мы проводим очистку снега в режиме нон-стоп и просим пассажиров, если вдруг где-то возникла ситуация, подсказать нам", – сказал начальник отдела по работе со СМИ МЖД Владимир Зайченко.

Корреспонденты Москва 24 отмечают, что примерно через час после того, как неубранные улицы попали в объективы операторов, на заснеженных платформах появились бригады коммунальщиков.

Накануне сообщалось, что более 80 единиц спецтехники будут устранять последствия снегопада на МЖД.