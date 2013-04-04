04 апреля 2013, 21:16Город
В зеленоградском роддоме обрушилась часть фасада
На территории роддома в Зеленограде обрушилась кирпичная кладка перехода между корпусами.
Обрушение случилось около четырех часов утра 4 апреля практически по всей длине 35-метрового перехода, соединяющего главное здание с корпусом гинекологического отделения, передает Инфопортал Зеленограда
Внутри помещения на стенах образовались трещины. Некоторых женщин начали досрочно выписывать, а оставшихся пациенток переводят в другое крыло здания.
Сейчас проход и проезд под строением перекрыты.