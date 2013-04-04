В зеленоградском роддоме обрушилась часть фасада

На территории роддома в Зеленограде обрушилась кирпичная кладка перехода между корпусами.

Обрушение случилось около четырех часов утра 4 апреля практически по всей длине 35-метрового перехода, соединяющего главное здание с корпусом гинекологического отделения, передает Инфопортал Зеленограда

Внутри помещения на стенах образовались трещины. Некоторых женщин начали досрочно выписывать, а оставшихся пациенток переводят в другое крыло здания.

Сейчас проход и проезд под строением перекрыты.