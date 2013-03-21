Жители ЗАО сообщают о возможном разрушении несущей стены своего дома

Читатель M24.ru Владимир Васильевич рассказывает о разрушении части несущей стены дома в Западном административном округе Москвы.

"В доме № 21 корпус 2 по Большой Филевской улице около 2 подъезда в капитальной стене строители сделали 2 сквозных отверстия для вентиляции и подготовили еще одно размером 70х40. Все это делается без согласия жильцов. Позвонил на "горячую линию" Мосжилинспекции, но там не реагируют. Ремонт в нежилом помещении, видимо, делают владельцы под заведение общепита", - пишет читатель.

Он также уточняет, что уже написал заявление в районную управу.

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