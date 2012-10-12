Росавиация одобрила новый этап реконструкции аэропорта Внуково

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" разрешение на пятый этап реконструкции и развития аэропорта Внуково.

На данном этапе проектом предусмотрена реконструкция и удлинение на 500 метров ИВПП-1 (взлетно-посадочной полосы), устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек. Также, согласно проекту, будет построена и оборудована площадка ПОЖ-4 (станция для удаления обледенений с самолетов).

Также в аэропорту реконструируют периметровое ограждение, построят стартовую аварийно-спасательную станцию, оборудуют ССО (светосигнальное оборудование) ИВПП-1, РД (рулежную дорожку) и патрульную дорогу.

Государственным заказчиком проекта выступает Федеральное агентство воздушного транспорта, сообщает бюллетень "Московские торги". Заказчик-застройщик – "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Генеральный подрядчиком является ООО "Трансстроймеханизация".