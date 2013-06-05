Мединский представил премьер-министру доклад о создании ГМНЗИ

Министр культуры РФ Владимир Мединский представил премьер-министру Дмитрию Медведеву доклад о создании Государственного музея нового западного искусства. Суть предложений ведомства пока не уточняется.

По словам Мединского, он еще не получил ответ от главы правительства, сообщает РИА Новости.

Ранее министр культуры заявил о том, что виртуальная версия ГМНЗИ появится уже в этом году. При этом перевозить из "Эрмитажа" в Москву коллекции картин Моне, Матисса, Пикассо и Ван Гога не придется.

Напомним, с идеей воссоздания ГМНЗИ, который был закрыт в 1948 году по идеологическим соображениям, выступила директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова. Она выразила готовность передать находящуюся сейчас в ГМИИ им. Пушкина свою часть коллекции во вновь создаваемый музей.

При этом директор питерского "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, чей музей в случае воссоздания ГМНЗИ также должен будет передать учреждению часть коллекций, предложение Антоновой не поддержал.