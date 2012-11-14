На ВВЦ москвичей протестируют на содержание сахара в крови

В столице 14 ноября пройдет акция по тестированию на содержание сахара в крови. Пройти диагностику смогут все желающие на ВВЦ. Организатор - Лига здоровья нации – приурочила акцию ко всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

Основной проблемой в лечении этого опасного заболевания в России на сегодня остается плохая осведомленность населения. Врачи отмечают, что остановить распространение диабета можно только с помощью профилактики, а также его раннего выявления. В 80 процентах случаев заболевание можно предотвратить, если вовремя изменить образ жизни, сообщает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время в мире насчитывается более 366 миллионов больных диабетом. По прогнозам экспертов, к 2030 году число диабетиков увеличится до 522 миллионов.

В России официально зарегистрировано около 3,7 миллионов больных, но реальное их количество 3-4 раза больше, считают медики.

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