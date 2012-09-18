В проект планировки парка "Измайлово" внесли изменения

В проект планировки природно-исторического парка "Измайлово" внесены корректировки, на которых настаивали эксперты и жители.

Заседание рабочей группы по обсуждению проекта состоялось накануне. В нем приняли участие авторы проекта, представители префектуры ВАО, управ районов и депутаты, экологи и жители прилегающих к парку районов.

Как сообщает пресс-служба префектуры ВАО, в работе над проектом будут учтены особые условия проектирования зон, где обитают животные, занесенные в Красную Книгу Москвы. Также решено отнести истоки реки Нищенки к заповедной зоне, сократить части рекреационных зон и рекомендовать установку ограждений по всему внешнему периметру парка.

Кроме того, будет подготовлена пояснительная записка к проекту, детально разъясняющая функциональное назначение каждой зоны.

Собранные на заседании предложения будут учтены при доработке проекта, а откорректированный вариант рассмотрят на следующем заседании.

Напомним, что планы по развитию территории Измайловского парка вызвали недовольство местных жителей, которые беспокоились из-за возможного строительства и вырубки деревьев на территории парка. Публичные слушания по проекту, состоявшиеся 23 июля, переросли в стихийный митинг. После этого было решено доработать проект, а следующие слушания назначить осенью.