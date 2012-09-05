В Москве открыли участок Четвертого транспортного кольца

Движение по Четвертому транспортному кольцу в районе шоссе Энтузиастов запущено 5 сентября.

В среду открыто движение по двум эстакадам съезда с шоссе Энтузиастов и участку основного хода от эстакад в сторону улицы Щербаковская.

Одна эстакада обеспечит поворот с шоссе при движении со стороны области на участок основного хода в направлении улицы Щербаковская, вторая - выезд на шоссе в сторону центра с участка основного хода.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента строительства, ранее на этом участке был построен компенсационный паркинг почти на 4 тысячи машиномест. Кроме того, введена в эксплуатацию прилегающая улично-дорожная сеть, 4 пешеходных перехода, а также участок основного хода протяженностью 1,1 километров.

Всего на участке Четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе по проекту будет построено и около 25 километров проезжей части и возведено 14 эстакад.

Работы на объекте начались в 2008 году, и их планируется завершить в 2015 году.

Первый участок Четвертого транспортного кольца войдет в состав трассы Северо-Восточной хорды и обеспечит транспортное соединение Северного, Северо-Восточного и Восточного округов города Москвы.