В Москве открыли участок Четвертого транспортного кольца

05 сентября 2012, 09:39
Движение по Четвертому транспортному кольцу в районе шоссе Энтузиастов запущено 5 сентября.
В среду открыто движение по двум эстакадам съезда с шоссе Энтузиастов и участку основного хода от эстакад в сторону улицы Щербаковская.
Одна эстакада обеспечит поворот с шоссе при движении со стороны области на участок основного хода в направлении улицы Щербаковская, вторая - выезд на шоссе в сторону центра с участка основного хода.
Как сообщает пресс-служба столичного департамента строительства, ранее на этом участке был построен компенсационный паркинг почти на 4 тысячи машиномест. Кроме того, введена в эксплуатацию прилегающая улично-дорожная сеть, 4 пешеходных перехода, а также участок основного хода протяженностью 1,1 километров.
Всего на участке Четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе по проекту будет построено и около 25 километров проезжей части и возведено 14 эстакад.
Работы на объекте начались в 2008 году, и их планируется завершить в 2015 году.
Первый участок Четвертого транспортного кольца войдет в состав трассы Северо-Восточной хорды и обеспечит транспортное соединение Северного, Северо-Восточного и Восточного округов города Москвы.
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