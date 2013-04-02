Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля 2013, 13:21

Город

Жители сообщают о свалке мусора во дворе в районе Измайлово

Фото: Читатель M24.ru


Читательница M24.ru Ирина жалуется на неубранную дворовую территорию в районе Измайлово.

"Возле дома №19, корпус 2 на Никитинской улице не убирается дворовая территория. Рядом с домом образовалась свалка, которая портит не только вид двора, но так же не является безопасной для детей проживающих в ближайших домах", - пишет читательница.

По словам Ирины, мусор с территории двора не вывозился более двух месяцев.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.

ВАО Измайлово новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика