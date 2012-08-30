Форма поиска по сайту

30 августа 2012, 11:50

Мария Шарапова обыграла Домингес-Лино во втором круге US Open

Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата США преодолев сопротивление испанки Лурдес Домингес-Лино со счетом 6:0, 6:1.

Для того, чтобы оформить победу нашей теннисистке потребовалось менее часа. Интересен тот факт, что испанская спортсменка не набрала ни одного очка за счет собственных активных действий, сообщает Чемпионат.ком.

Отметим, что Шарапова уже становилась триумфатором US Open в 2006 году. Что касается остальных турниров из серии "Большого шлема", то на каждом из них Марии удавалось победить по одному разу: Уимблдон она выиграла в 2004 году, Australian Open - в 2008, а Roland Garros - в 2012.

US Open

