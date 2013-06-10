Турция увеличила срок безвизового пребывания россиян

Турция увеличила срок безвизового пребывания в республике для россиян. Теперь в этой стране можно находиться до 60 дней. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение каждых 180 дней.

В отличие от аналогичного режима, вводившегося Турцией в предыдущие два года, настоящее решение не ограничено сроком действия.

Напомним, что, согласно старым правилам, россияне могли провести в Турции 1 месяц.