Стройка на Арбате остановлена из-за трещин на доме Окуджавы

Строительство многофункционального комплекса на Старом Арбате приостановлено из-за появления трещин на доме Булата Окуджавы.

Застройщик должен "провести техническое обследование объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния строительных работ, зафиксировать имеющиеся на них дефекты и повреждения, а также организовать мониторинг их технического состояния", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

Кроме того, застройщик должен предоставить в Мосгорнаследие проектные решения, направленные на ликвидацию дефектов и повреждений домов.

Ранее "Архнадзор" распространил информацию, что работы по сносу дома Мельгунова на Старом Арбате, 41 привели к повреждению не только дома Булата Окуджавы (Арбат, 43), но и дома Мельникова (Кривоарбатский переулок, 10). Между тем специалисты Мосгорнаследия не выявили негативных последствий воздействия строительных работ на дом Мельникова. Застройщик сказал, что готов за свой счет исследовать конструкции всемирно известного памятника архитектуры советского авангарда.

Напомним, снос дома Мельгунова на Арбате, 41 начался 7 августа. В настоящее время от дома XVIII века осталась только фасадная стена. На месте дома планируется построить многофункциональный центр с двухъярусной подземной стоянкой.