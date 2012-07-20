Форма поиска по сайту

20 июля 2012, 11:44

Спорт

Теннисисты из Москвы и области завоевали две медали Спартакиады

На Всероссийской летней Спартакиаде среди спортивных школ теннисисты Московской области завоевали золото, говорится на сайте Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

На третью ступень пьедестала поднялись спортсмены из Москвы, второй стала команда Самарской области.

В четверг на Спартакиаде в Саранске завершились почти все состязания. Продолжаются соревнования по волейболу среди юношей и девушек.

Спартакиада

