"Спартак" предложил "Манчестер Юнайтед" провести матч в Тушине

Руководство московского "Спартака" предложило "Манчестер Юнайтед" провести товарищеский матч в июле будущего года. Этот поединок станет матчем открытия для стадиона "красно-белых" в Тушине.

Открытие арены столичного клуба намечено на 24 июля, сообщает официальный сайт "Фратрии" - фанатского движения "Спартака".

Следующий сезон московская команда планирует начать на "Открытие Арене", которая в настоящий момент строится.

Однако поединок может и не состояться. Первой причиной являются финансовые требования манкунианцев в 3 миллиона евро за участие в товарищеской игре, а во-вторых - всего одиннадцатью днями ранее завершится чемпионат мира, и некоторые ведущие игроки английского клуба могут не сыграть на "Открытие Арене".