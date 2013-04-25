"Аэроэкспресс" внес изменения в расписание поездов

В связи с проведением ремонтных работ на Московской железной дороге "Аэроэкспресс" вносит изменения в расписание движения поездов с 6 по 7 мая, с 10 по 15 мая и с 18 по 24 мая.

В эти дни отменены рейсы из аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала в 22.00, 23.00 и 00.00. Кроме того, вместо 23.30 поезд из аэропорта отправится на Белорусский вокзал в 23.38, а с 11 мая вместо 0.30 поезд будет отправляться в 0.40.

С вокзала в аэропорт вечерние поезда также изменили время отправления. Так, поезд в 23.00 отправится в 23.22, а в 00.00 – в 00.15. А рейсы в 22.30, 23.30 и 00.30 отменены.

Напомним, ранее стало известно, что "Аэроэкспресс" отменил несколько рейсов в Шереметьево и обратно в период с 15 по 20 апреля, с 22 по 27 апреля и 29 апреля. Поезда отправлением с Белорусского вокзала до аэропорта не будут отправляться в 22.30, 23.30 и в 0.30. Кроме того, отменяются рейсы из Шереметьево до Белорусского вокзала в 22.00, 23.00 и 0.00.

Напомним, "Аэроэкспрессы" в Шереметьево отправляются каждые полчаса. Время в пути – 35 минут.