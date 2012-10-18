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18 октября 2012, 16:35

Авиа и аэропорты

Забастовка греческих диспетчеров задержала самолет из Москвы

Из-за забастовки греческих авиадиспетчеров рейс из "Шереметьево" приземлится в Афинах с опозданием на час. По словам туроператоров, это единственное изменение в расписании полетов

Забастовка авиадиспетчеров в Греции задержала самолет из Москвы. Рейс из "Шереметьево" приземлится в Афинах с опозданием на час.

По словам туроператоров, это единственное изменение в расписании. Все остальные самолеты из Москвы в Грецию и обратно - взлетают вовремя.

Забастовка диспетчеров проходит с 11 часов по московскому времени. Она должна была закончиться в 14.00. Десятки внутренних и внутри-европейских рейсов отменены.

Жители выступают против сокращения бюджетных расходов. Правительство Греции идет на такие меры в обмен на кредиты от Евросоюза.

Шереметьево забастовки Греция авиа и аэропорты

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