Забастовка греческих диспетчеров задержала самолет из Москвы

Из-за забастовки греческих авиадиспетчеров рейс из "Шереметьево" приземлится в Афинах с опозданием на час. По словам туроператоров, это единственное изменение в расписании полетов

Забастовка авиадиспетчеров в Греции задержала самолет из Москвы. Рейс из "Шереметьево" приземлится в Афинах с опозданием на час.

По словам туроператоров, это единственное изменение в расписании. Все остальные самолеты из Москвы в Грецию и обратно - взлетают вовремя.

Забастовка диспетчеров проходит с 11 часов по московскому времени. Она должна была закончиться в 14.00. Десятки внутренних и внутри-европейских рейсов отменены.

Жители выступают против сокращения бюджетных расходов. Правительство Греции идет на такие меры в обмен на кредиты от Евросоюза.