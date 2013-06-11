Центр по борьбе с аэрофобией открыли в Шереметьево

В Шереметьево открылся Центр по борьбе с аэрофобией "Летаем без страха". Пассажиры теперь смогут избавиться от страха полетов прямо в аэропорту. Пассажиров, страдающих аэрофобией, ждут сектор виртуальной реальности, специальные видеотренинги и программы, а также встречи и консультации с психологами.

Курсы займут не более 40 минут. Эксперты расскажут об устройстве самолетов и о том, почему летать гораздо безопаснее, чем передвигаться на автомобиле.

Отметим, что по статистике, летать боятся почти треть российских пассажиров. При этом специалисты подсчитали, сегодня на одного человека, погибшего в авиакатастрофе, приходится тысяча жертв дорожных аварий.