Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Леонида Куравлева

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, сообщается в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

По словам мэра, актер вносит большой вклад в развитие российского кинематографа. "Вами блистательно сыграны десятки ролей в фильмах, которые не сходят с телеэкранов и являются особо любимой классикой нашего кино. Ваши мастерство, искренность и преданность искусству покорили сердца миллионов зрителей", – подчеркнул Собянин.

Леонид Куравлев родился в 1936 году. Дебютировал в кино, будучи студентом: в 1960 году он сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин", параллельно снялся в дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают".

Артист сыграл более 200 ролей. Наиболее известен по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Ищите женщину", "Самая обаятельная и привлекательная".