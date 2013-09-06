В Москве прошел первый спектакль для слабовидящих

Первый в России спектакль для слабовидящих прошел сегодня на сцене Московского губернского театра под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.

Главную роль в романтической драме "Пушкин" сыграл сам Безруков. Слабовидящим зрителям о происходящем на сцене рассказывал специальный тифлокомментатор.

Этот спектакль охватывает большой период жизни поэта: со ссылки в Михайловское и приезда туда Ивана Пущина в 1825 году до трагической дуэли 1837 года.

В настоящее время в репертуаре театра только один спектакль для слабовидящих граждан, но в будущем все постановки коллектива также планируют снабдить тифлокомментированием, передает ИТАР-ТАСС.