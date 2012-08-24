Сбербанк приостановит обслуживание банковских карт на один час

Сбербанк России планирует провести работы по дальнейшей модернизации программного обеспечения процессингового центра, говорится в сообщении кредитной организации.

Как стало известно, в ночь на 27 августа, с 01:00 по 01:50, будет приостановлено проведение операций по банковским картам финучреждения.

Технические работы не затронут обслуживание карт, эмитированных другими банками, в банкоматах и терминалах Сбербанка, добавили в компании.

Напомним, в июле 2012 года Сбербанк России приостановил обслуживание кредитных и дебетовых карт в России и за рубежом из-за сбоя в системе.

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