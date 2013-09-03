Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября 2013, 20:47

Безопасность

Разблокированы два сайта из "черного списка" Роскомнадзора

Роскомнадзор исключил два сайта из "черного списка". Сайты были разблокированы в связи с тем, что соответствующие решения поступили из Мосгорсуда.

Из "черного списка" исключены ресурсы seasonvar.ru и smotruonline.ru, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

Сайты были заблокированы после того, как о своих претензиях к ним заявила компания, владеющая правами на фильмы "Жуков" и "Александровский сад".

Отметим, что в настоящий момент в "черный список" внесено более 400 сайтов.

Роскомнадзор черный список сайтов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика