РЖД вводит электронные билеты на поездах в Белоруссию

Пассажиры поездов, курсирующих между Россией и Белоруссией, смогут пройти электронную регистрацию на официальных сайтах РЖД и Белорусской железной дороги.

Эта услуга начнет действовать с 5 марта 2013 года и будет распространяться на 16 поездов, среди которых Москва - Минск, Полоцк - Москва, Гомель - Москва, Новосибирск - Брест и другие.

Пассажиру, воспользовавшемуся этой услугой, не нужно оформлять билет в кассе. Достаточно распечатать электронный билет с посадочным купоном, который придет после завершения регистрации на электронную почту и предъявить проводнику вместе с документом, удостоверяющим личность.