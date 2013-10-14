На билеты в купе поездов отправлением 1-20 декабря введена 50% скидка

Билеты в купе поездов отправлением 1-20 декабря можно будет купить со скидкой 50%, информирует пресс-служба "Федеральной пассажирской компании".

"С 18 октября 2013 года пассажиры могут приобрести билеты в купейные вагоны поездов и вагонов ОАО "ФПК" отправлением с 1 по 20 декабря 2013 года по специальному тарифу "Планируйте заранее" - со скидкой до 50%. Продажи по акции открыты в период до 20 ноября 2013 года (в период с 45 до 31 суток до дат отправления поездов)", - говорится в сообщении.

Тариф будет действовать на все поезда, следующие во внутригосударственном сообщении. Исключение составляют поезда, входящие в программу динамического ценообразования. Для них тариф, пониженный на 50%, будет действовать на дату открытия продаж, добавляется в материале.