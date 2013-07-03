Поезд Москва-Париж не будет останавливаться в Ганновере

Из-за наводнения в Германии поезд №23/24 Москва-Париж-Москва не будет останавливаться в Ганновере. Остановка отменена до 26 июля.

Для пассажиров, которые следуют в Ганновер, предусмотрена пересадка на поезд № IC 2952 на главном вокзале Берлина. Поезд отправляется в 07.49 и приезжает на главный вокзал Ганновера в 10.30.

Пассажирам, двигающимся в обратном направлении, нужно сесть на поезд Ганновер-Берлин № ICE 953 (по субботам - № ICE 943). Отправление в 18.30, прибытие - в 21.12, сообщает пресс-служба РЖД.