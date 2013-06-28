Гимн России будет звучать только на матчах сборных и открытии сезона

В новом сезоне гимн России будет исполняться только перед матчем открытия сезона, а также перед игрой сборной. Такое решение было принято в пятницу на заседании исполкома РФС.

О решении исполкома сообщается в официальном Twitter-аккаунте РФС.

Принятое решение уже прокомментировал глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. "Отличнейшее решение! Гимн России отныне будет исполняться только на матчах открытия чемпионата и сборной команды России! Слишком частое использование гимна России ведет к потере уважения к нему. Гимны субъектов РФ так же исполняться перед играми не будут", - написал Шпрыгин в Twitter.

Отметим, что в прошлом сезоне гимн России исполнялся перед каждым матчем чемпионата России. Кроме того, в ряде субъектов федерации исполнялись еще и региональные гимны.