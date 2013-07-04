Все матчи РФПЛ следующего сезона покажут в прямом эфире

Все матчи Российской футбольной премьер-лиги сезона 2013/2014 годов будут транслироваться в прямом эфире. Проблемы могут возникнуть только с одним из туров, который состоится в середине недели.

"Под вопросом только показ десятого тура, вынесенного на середину недели", - сообщил "Интерфаксу" генпродюсер компании "Лига-ТВ", ответственной за показ футбольных матчей.

Чемпионат России начнется 14 июля, а завершится 18 мая будущего года.

Напомним, что в прошлом сезоне лишь один матч тура транслировался на общедоступных каналах телевидения.