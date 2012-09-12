День города отметят в подмосковном Звенигороде 15 сентября

В субботу, 15 сентября, в Звенигороде отпразднуют 860-летний юбилей города.

В этот день для жителей подмосковного города подготовлена программа мероприятий. Так, в 9.10 в Храме Вознесения Господня начнется благодарственный молебен. После этого состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню городского Мемориала Славы.

В КЦ имени Любови Орловой пройдет церемония награждения местных жителей, внесших свой вклад в развитие города. А на 11.40 запланировано торжественное открытие праздничной ярмарки в квартале Маяковского.

Кроме того, горожан ждет культурно-спортивный праздник на стадионе школьного спорткомплекса "Орлёнок".

В 19.00 в квартале Маяковского начнется праздничный концерт, а в 22.15 будет запущен праздничный фейерверк.