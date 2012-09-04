Доставлять посылки из Китая и США в Россию будут быстрее

04 сентября 2012, 15:14
"Почта России" ведет переговоры с почтовыми администрациями США, Китая и Германии о децентрализации доставки посылок и писем в РФ, что сократит сроки их прохождения.
Сейчас почта из Китая в Сибирь или на Дальний Восток сначала прибывает в Москву, после чего сортируется, проходит таможенную обработку и только затем пересылается в регионы. Это значительно увеличивает сроки доставки отправлений, затраты почтовых компаний и усложняет логистику, считают в "Почте России".
"Посылка проделывает путь, наверное, в 20 тысяч километров. Если бы почта сортировалась в Китае, то посылки для Центральной России поступили бы в Москву, для Сибири и Урала - в Новосибирск, для Приморья и Дальнего Востока - во Владивосток", - отметил в интервью РИА Новости руководитель дирекции по организации производственных процессов "Почты России" Александр Тимофеев.
В связи с этим "Почта России" сейчас ведет переговоры с китайской, американской и немецкой почтовыми администрациями, обеспечивающими основной поток корреспонденции из-за рубежа, о том, чтобы они делали сортировку почтовых отправлений по региону получателя.
"Это ускорит прохождение почты и снизит затраты как для "Почты России", так и для них", - сказал Тимофеев. По его словам, "Почта России" озвучила свои предложения и сейчас ждет ответа от иностранных почтовых администраций. Если они выразят свое согласие до конца октября, то доставка зарубежных посылок из этих стран по новой схеме может начаться уже в декабре этого года.
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