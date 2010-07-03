Мослекторий расскажет, как художники-прерафаэлиты возмущали спокойствие Англии XIX века

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19 августа в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция "Прерафаэлиты. Красота по-английски".

Главные герои лекции – английские художники-прерафаэлиты. Именно они стали возмутителями викторианского спокойствия в Великобритании XIX века. Они бросили вызов Королевской академии художеств и писали не так, как было принято. Прерафаэлиты создавали картины, опираясь лишь на собственное ощущение искренности и естественности. Их натурализм в викторианской Англии восприняли в штыки. Критики осмеяли "Благовещение" Данте Габриэля Россетти. Картина "Христос в родительском доме" Джона Эверетта Миллеса вызвала такой скандал, что ее было приказано на один день снять с выставки и привезти на суд королеве Виктории.

В ходе лекции искусствовед Полина Токмачева предлагает проанализировать главные шедевры прерафаэлитов, поговорить о "второй волне прерафаэлитов" и дизайнере Уильяме Моррисе, а также о "последнем" представителе этого течения Эдварде Берн-Джонсе.

Смотрите лекцию 19 августа в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.