Мослекторий расскажет, как расшифровать картины Босха и Брейгеля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

28 октября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция по теме "Босх и Брейгель – неразгаданные загадки фламандской живописи".

Творения эпохи Ренессанса по праву считаются золотым фондом не только европейского, но и мирового искусства. Наравне с великими итальянскими мастерами немалый вклад внесли представители нидерландской школы живописи – Иероним Босх и Питер Брейгель старший. Почему спустя несколько веков сюрреалистичные полотна Босха продолжают будоражить наше сознание и заставляют внимательно вглядываться в причудливые образы в попытке разгадать тайный замысел художника? Что заставляло художника показывать не человеческую добродетель, а, наоборот, самое гадкое нутро человеческой натуры? Может ли Брейгель старший считаться последователем знаменитого Босха, в чем сходство и различие в картинах двух великих гениев? Могут ли современные ученые до конца разобраться в шифрах и символах самых загадочных и противоречивых художников эпохи Ренессанса, расскажет культуролог, писатель Николай Жаринов.

Смотрите лекцию 28 октября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.