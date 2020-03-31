Москва онлайн: как опустела Триумфальная площадь

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В столице действует режим самоизоляции, москвичи любого возраста не должны покидать своих домов. Как выглядят опустевшие улицы города? Съемочная группа Москвы онлайн позволит вам совершить прогулку по центру столицы, не выходя из дома. 3 апреля в прямом эфире наши зрители увидят Триумфальную площадь, Тверскую и Большую садовую улицы.

Смотрите трансляцию 3 апреля в 15:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.