Москва онлайн: куда москвичи летят отдыхать этим летом

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С июля стартует сезон отпусков: в школах прошли выпускные, студенты закрыли сессию, устоялась теплая погода, офисных сотрудников потянуло к морю. 1 июля съемочная группа Москвы онлайн проведет прямую трансляцию из аэропорта Шереметьево и пообщается с пассажирами. Они поделятся своими планами на отпуск и лето, а также расскажут, как ограничения, вызванные пандемией коронавируса, повлияли на выбор направления.

Смотрите трансляцию 1 июля в 15:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.