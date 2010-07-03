Москва онлайн расскажет, где и чему можно научиться в большом городе

Фото: Москва 24/SergPoznanskiy

С 29 августа по 1 сентября на ВДНХ будет проходить Московский международный форум "Город образования". Это коммуникационная и выставочная площадка по обмену опытом, созданная для эффективной реализации идей открытого образования и создания продуктивных горизонтальных связей. В программе запланированы лекции, мастер-классы, круглые столы и встречи со специалистами в сфере образования.

31 августа в 10:00 вы увидите прямую трансляцию public talk "Где и чему учиться в городе".

Активный человек, который живет в большом городе, часто выбирает, чем занять свободное время, которое остается между сном и работой. Одна из трудных задач – как выбрать место, где можно провести несколько свободных часов одновременно полезно и нескучно, научиться чему-то и познакомиться с новыми людьми. Что, зачем и как выбирают люди, расскажут:



Никита Голованов, заведующий отделом культурно-просветительских проектов и программ библиотеки имени Некрасова;

Павел Гнилорыбов, москвовед, автор телеграм-канала "Архитектурные излишества";

Мария Магакян, автор телеграм-канала "Привет, не хочешь сходить?";

Илья Журавлев, режиссер.