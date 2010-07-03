Москва онлайн покажет праздник "Московский спорт в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице 27 июля пройдет традиционный спортивный праздник "Московский спорт в "Лужниках". На территории олимпийского комплекса откроется более 40 спортивных и развлекательных площадок. Для гостей будет доступно 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 – для настольного хоккея, а также 12 площадок для игры в бадминтон, 10 площадок для игр в городки, площадка для сдачи норм ГТО.

Здесь состоится массовый турнир по мини-футболу, в котором примут участие 634 команды. Одновременно игры турнира будут проходить на 42 полях. Более двух тысяч участников сыграют в стритбол на 30 кортах.

На территории будет построен город для экстремальных велосипедистов, где пройдут соревнования в нескольких дисциплинах. Здесь же состоится чемпионат России по дисциплинам горного велосипеда. Более 60 спортсменов и тренеров из более чем 40 стран примут участие в чемпионате мира по воркауту.

Наш корреспондент Борис Лорер посетит мероприятие и пообщается со спортсменами.

Смотрите 27 июля в 11:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.