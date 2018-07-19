Москва онлайн покажет, чем российское кино отличается от голливудского

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20 июля в институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия по теме – "Российское кино в международном контексте".

В преддверии крупных смотров в Венеции, Торонто и Локарно участники дискуссии обсудят: что пользуется спросом у зарубежного зрителя? Как связано современное российское кино с традициями советских фильмов?

Эти и другие вопросы обсудят участники дискуссии:



программный директор фестиваля "Кинотавр" Ситора Алиева;

продюсер Наталья Мокрицкая;

продюсер Илья Стюарт;

кинокритик, член отборочной комиссии ММКФ, программный директор фестиваля "Движение" Стас Тыркин.