Москва онлайн: экскурсия по крыше стадиона "Лужники"

Фото: пресс-служба спорткомплекса "Лужники"

19 июня Москва онлайн покажет зрителям экскурсию по крыше стадиона "Лужники" за день до того, как она откроется для посетителей.

С 57-метровой высоты гости увидят МГУ, храм Христа Спасителя, небоскребы "Москва-Сити" и другие здания. В этом году программу дополнили, а билеты сделали дешевле.

На крышу будут пускать посетителей с четырнадцати лет, но в сопровождении родителей. Раньше минимальный возраст был 16 лет. Гостям, помимо страховочного оборудования, будут выдавать маски, перчатки и подшлемники.

Смотрите трансляцию 19 июня в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.