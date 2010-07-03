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Общество

13:13

Москва онлайн: как инноваторы меняют образование во всем мире

Москва онлайн общество

Фото: depositphotos/michaeljung

21 октября в рамках Московского международного форума инновационного развития пройдет обсуждение темы "Новые люди в образовании. Be innovative, be digital, be committed".

Образование во всем мире активно трансформируется. Появляются инноваторы. Их проекты зачастую предлагают обучение в областях, которые не охвачены национальными программами, а методы обучения не находят аналогов в педагогической теории. Большинство инноваторов вынуждены сталкиваться с критикой и бороться за свое право быть. В ходе обсуждения будут затронуты следующие вопросы:

  • Как представители традиционного образования должны относиться к инноваторам?
  • Какими навыками должны обладать инноваторы, чтобы быть партнерами для государства и бизнеса?
  • Какой должна быть поддержка инноваций в образовании?

В обсуждении участие примут:
  • Алексей Гусев, директор по развитию инновационной экосистемы АО "РВК";
  • Нил О'Тул, главный операционный директор EDvisor Finland;
  • Алексей Парабучев, генеральный директор Агентства инноваций Москвы;
  • Марина Ракова, заместитель министра Министерства просвещения Российской Федерации;
  • Екатерина Рыбакова, президент "Рыбаков фонд";
  • Андрей Сельский, директор направления "Кадры для цифровой экономики", АНО "Цифровая экономика";
  • Алексей Шаповалов, вице-президент по стратегическому маркетингу АО "Управляющая компания "Просвещение"";
  • Антоний Швиндт, врио директора департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Российской Федерации.

Смотрите трансляцию 21 октября в 15:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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