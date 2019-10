Москва онлайн: как инноваторы меняют образование во всем мире

Фото: depositphotos/michaeljung

21 октября в рамках Московского международного форума инновационного развития пройдет обсуждение темы "Новые люди в образовании. Be innovative, be digital, be committed".

Образование во всем мире активно трансформируется. Появляются инноваторы. Их проекты зачастую предлагают обучение в областях, которые не охвачены национальными программами, а методы обучения не находят аналогов в педагогической теории. Большинство инноваторов вынуждены сталкиваться с критикой и бороться за свое право быть. В ходе обсуждения будут затронуты следующие вопросы:

Как представители традиционного образования должны относиться к инноваторам?

Какими навыками должны обладать инноваторы, чтобы быть партнерами для государства и бизнеса?

Какой должна быть поддержка инноваций в образовании?

Алексей Гусев, директор по развитию инновационной экосистемы АО "РВК";

Нил О'Тул, главный операционный директор EDvisor Finland;

Алексей Парабучев, генеральный директор Агентства инноваций Москвы;

Марина Ракова, заместитель министра Министерства просвещения Российской Федерации;

Екатерина Рыбакова, президент "Рыбаков фонд";

Андрей Сельский, директор направления "Кадры для цифровой экономики", АНО "Цифровая экономика";

Алексей Шаповалов, вице-президент по стратегическому маркетингу АО "Управляющая компания "Просвещение"";

Антоний Швиндт, врио директора департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Российской Федерации.

В обсуждении участие примут:Смотрите трансляцию 21 октября в 15:30 на этой странице или портале Москва онлайн . Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.