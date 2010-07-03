Москва онлайн покажет, как Оливье Гросстет создает парящий мост из картона

На ВДНХ проходит V международный фестиваль искусств "Вдохновение". По этому случаю 27 июля французский художник-инсталлятор Оливье Гросстет создаст парящий картонный мост в рамках своего проекта "Коллективные монументальные конструкции из картона". Инсталляция будет возведена в запрудной зоне парка "Останкино". В работе над мостом смогут принять участие все желающие.

Смотрите трансляцию с места сборки моста 27 июля в 15:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.