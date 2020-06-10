Москва онлайн: жители столицы расскажут, как провели время на самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице закончился режим самоизоляции и отменили электронные пропуска. Москвичи теперь могут выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Территории парков также открыли для прогулок.

12 июня корреспондент Ярославна Зорькина отправится на ВДНХ узнать, как жители столицы провели время на самоизоляции, и расскажет о новых правилах посещения парка.

Смотрите трансляцию 12 июня в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.