24 мая 2013, 16:05

Город

В "Москве-Сити" устранены нарушения при строительстве концертного зала

В деловом центре "Москва-Сити" были устранены нарушения при строительстве киноконцертного зала. Ранее в ходе внеплановых проверок специалисты Мосгосстройнадзора установили, что на объекте часть работ по устройству монолитных конструкций выполняется с нарушениями утвержденного проекта.

В настоящее время разработана специальная программа научно-технического сопровождения строительства с привлечением специализированной организации, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Кроме того, ведомство обязывает участников строительства ужесточить контроль на строительстве объектов, проводить регулярное обучение и проверку рабочих, а также активизировать работу по входному контролю применяемых стройматериалов, изделий и конструкций.

В материале Мосгосстройнадзора отмечается, что работы в "Москве-Сити" ведутся в соответствии с графиком.

