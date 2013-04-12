На пересечении МКАД с Мичуринским проспектом построят развязку

На пересечении МКАД с Мичуринским проспектом будет организована транспортная развязка. Проектом предусмотрено строительство двух направленных левоповоротных съездов: съезд с Озерной улицы на внешнюю сторону МКАД и съезд с Боровского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, информирует пресс-служба столичного департамента строительства.

"В процессе работ также предстоит реконструировать лево- и правоповоротные съезды транспортной развязки с организацией движения по двум полосам и устройство переходно-скоростных полос. Всего будет построено 5 эстакад, суммарной длиной 1,5 километра", - говорится в сообщении.

Для удобства пешеходов предстоит построить два пешеходных перехода: через МКАД в районе 46-47 километров и пешеходный тоннель под правоповоротным съездом с МКАД на Боровское шоссе. Кроме того, предстоит реконструировать подземный пешеходный переход "Боровский-3" через Боровское шоссе, у дома №2.

Благодаря новой развязке улучшатся условия движения транспорта на МКАД в районе 48 километра, и будут созданы благоприятные условия для движения транспорта по Боровскому шоссе в сторону аэропорта Внуково, добавили в ведомстве.