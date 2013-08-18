Пострадавшую при крушении теплохода "Полесье-8" доставили в Москву

В Москву доставили пострадавшую при крушении теплохода на Иртыше

Вечером, 18 августа, в Москву из Омска доставили пострадавшую при крушении теплохода на Иртыше.

Самолет МЧС сел на подмосковном аэродроме "Раменское". Прямо с летного поля женщину увезли в НИИ имени Вишневского, сообщает телеканал "Москва 24".

На борту Ан-148 находились врачи отряда "Центроспас" и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита". Самолет был оборудован четырьмя медицинскими модулями, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, трагедия произошла 17 августа. Теплоход "Полесье-8" столкнулся с баржей, в результате погибли 6 человек, еще более 40 получили травмы. 6 человек числятся пропавшими, их ищут водолазы.

По результатам медицинского освидетельствования, у капитана теплохода в крови обнаружена 1 промилле алкоголя. В настоящее время он задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".